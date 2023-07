Assalto notturno al tabacchi di Aprilia, una banda di ladri pratica un buco nell'ingresso e porta centinaia di pacchetti di sigarette per migliaia di euro. Il furto si è verificato domenica notte nella rivendita n. 66 in via Nerone, già in passato vittima di furto. I malviventi a bordo sono entrati in azione intorno alle 5.00 di notte, con un frullino hanno tagliato la saracinesca d'ingresso per poi sfondare il vetro della porta, una volta all'interno poi hanno preso i pacchetti di sigarette, per poi scappare a bordo di un'auto. Sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia.