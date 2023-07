Una notte di ordinaria follia quella accaduta sabato sera nella zona della stazione di Nettuno. Un uomo di 40 anni, residente proprio a pochi passi dallo scalo ferroviario è stato aggredito da tre cittadini stranieri con pugni e calci e anche una bottiglia di vetro rotta sulla testa. I tre secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, stavano danneggiando le auto in sosta nel parcheggio della stazione; e tra le vetture parcheggiate c'era anche quella del 40enne che una volta sceso per sincerarsi delle condizioni del veicolo è stato aggredito dai tre. Nonostante i colpi subiti, l'uomo è riuscito e ritornare in casa e chiamare le forze di Polizia; poco dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri, la Polizia di Stato e un'ambulanza.

Lo staff ha medicato il 40enne applicando tre punti di sutura sulla testa. Presentata denuncia la situazione è degenerata qualche ora dopo, quando i tre - stando al racconto della vittima - sarebbero tornati nell'area sosta continuando a prendere di mira la vettura del 40enne. L'auto ha un finestrino rotto e il lunotto posteriore spaccato, oltre a danni su tutta la carrozzeria. Anche ad altre vetture è toccata la stessa sorte. Danni anche all'ingresso dello scalo: rotti gli accessi ai binari della stazione.

Alla fine l'uomo è stato ricoverato presso l'ospedale di zona per tutti gli accertamenti del caso.