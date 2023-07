E' avvolto nel mistero l'incidente di venerdì sera nel quartiere Aprilia Nord, che ha visto coinvolto un 52enne del luogo ricoverato in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina. L'uomo che si trovava in sella a una moto è caduto in via Basilicata, ma al momento dell'arrivo sul posto dei soccorritori del 118 e della Polizia Locale del mezzo non c'era traccia, la moto era sparita. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni il mezzo sarebbe stato portato via da due persone mentre il ferito era a terra.

Per questo gli agenti del comando di viale Europa, coordinati dal comandante Massimo Giannantonio, hanno avviato le ricerche e stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della zona e delle attività commerciali che si trovano nel raggio dell'incidente, per rintracciare il veicolo scomparso.

Un aiuto su quanto accaduto venerdì sera potrebbe arrivare anche dal 52enne, che tuttavia non può essere ancora ascoltato dagli agenti della polizia locale. L'uomo, residente ad Aprilia, nell'incidente ha riportato gravi ferite e si trova ancora ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina