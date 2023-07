Una tragico incidente si è verificato domenica pomeriggio nella zona residenziale di via Colle Oppio. Domenico Perica 59enne di Nettuno, ha perso la vita a seguito di un violento impatto con una Smart guidata da un 25enne del luogo, mentre si trovava a bordo del suo maxi scooter, un Suzuki 500.

L'incidente fatale è avvenuto intorno alle 15, presso l'incrocio con via Pocacqua, situato. La dinamica esatta del sinistro è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità: secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il 59enne guidava in direzione di via dell'Armellino, quando sotto al semaforo è stato centrato dalla Smart. Non è chiaro al momento chi dei due non abbia rispettato il rosso.



Subito dopo l'impatto, è stato lanciato l'allarme ai soccorsi. Sul posto poco dopo è arrivato lo staff del servizio di emergenza medica Ares 118. I sanitari compreso immediatamente la gravità del 59enne, hanno richiesto l'ausilio dell'eliambulanza. Mentre Pegaso atterrava in un campo non molto distante dal luogo dell'incidente, lo staff del 118 ha tentato disperatamente di rianimare l'uomo, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani. Sul punto del tragico sinistro sono giunti anche il personale della Polizia stradale - impegnata nei rilievi su strada utili alla ricostruzione della dinamica - e gli agenti della Polizia locale di Nettuno. La salma del 59enne è stata trasferita presso il policlinico Tor Vergata di Roma a disposizione del magistrato di turno; nelle prossime ore il medico legale eseguirà gli esami autoptici, mentre le autorità competenti continuano a indagare sull'incidente al fine di stabilire le responsabilità del tragico sinistro. che ha porta il numero totale di vittime della strada tra Roma e la provincia a 94 dall'inizio dell'anno.