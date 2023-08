Singh il bracciante agricolo di 55 anni, era indiano. Qui in Italia non ha parenti, i suoi familiari a cui spediva i soldi ogni mese, (era lo stipendio che guadagnava lavorando nelle campagne dell'Agro Pontino), sono in India. E' morto nei giorni scorsi dopo che ha accusato un malore al termine di una giornata di lavoro, piena, intensa. Adesso Singh sta diventando un simbolo. Prendeva 5 euro e qualche centesimo all'ora per raccogliere le melanzane nei campi. La paga sfiora anche i sei euro. Quel giorno ha lavorato per nove ore, sotto un sole che picchiava, e poi a casa una volta che è tornato ha accusato un malore come hanno raccontato alcuni connazionali che hanno chiamato i soccorsi ed è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina dove poi è morto. Non ci sono collegamenti concreti tra le cause del decesso e il lavoro svolto, il limite è sottile perchè non può essere catalogata come «morte sul lavoro» ma la sua storia, di fatica e spiccioli è identica a quella di migliaia e migliaia di indiani. I suoi connazionali hanno usato un termine per raccontare quello che è avvenuto. «E' successo un macello», e hanno aggiunto che Singh prendeva 5 euro e qualche centesimo. Per molti indiani l'Italia e in particolare la provincia di Latina è uno tra i posti più ambiti, in Punjab per chi svolge lavori manuali il salario mensile parte da un minimo di 80 euro e può arrivare a 120. Più di qualche connazionale di Singh, aveva ammesso. «Lavoriamo tantissimo» e con temperature alte. In passato alcuni indiani impegnati nelle campagne dell'Agro Pontino avevano raccontato anche di aver percepito 4 euro per ogni ora di lavoro. Nella comunità indiana non è l'unica morte che in tanti ricordano.

La Litoranea è la stessa strada tra Latina e Sabaudia dove molti hanno in mente la storia drammatica di un bracciante agricolo indiano morto, non per la fatica o per il lavoro nei campi o per un infortunio ma per una tragica fatalità.

Lui andava al lavoro all'alba in bicicletta, aveva un contratto regolare, e la sera a casa lo aspettavano i figli. Un ragazzo alla guida di un'auto che guidava sotto l'effetto dell'alcol e stava tornando dopo una serata trascorsa in un locale lo aveva investito e ucciso.