Sfregio al murales nel parco tra via La Malfa e via Scarlatti dedicato alla memoria di Roberto Fiorentini. Alcuni giorni fa alcuni vandali hanno imbrattato con lo spray i dipinti realizzati sulle cabine davanti all'area verde, opere realizzati dagli artisti dell'associazione Arte Mediterranea su progetto del maestro Antonio De Waure.

Un atto di inciviltà che mortifica il lavoro degli artisti che hanno realizzato il murales e dei volontari dell'associazione Napo 87, che da tempo operano per rendere più bello e fruibile a tutti il nuovo parco, inaugurato dall'amministrazione comunale nel maggio 2023. Perciò l'associazione che gestisce l'area verde torna a chiedere al Comune di Aprilia l'installazione delle telecamere di videosorveglianza per evitare che episodi di questo tipo si ripetano. «Chiedemmo già alla vecchia amministrazione di installare le telecamere - scrive l'associazione Napo 87 - e perciò rinnoviamo questo invito alla nuova. Non vorremmo utilizzare deterrenti, lo scopo del parco è unire le persone e non dividerle, ma siamo portati a questo da persone che non hanno il minimo rispetto per la comunità».