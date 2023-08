Viene lasciato dalla fidanzata ma non accettando la fine della relazione comincia a pedinarla e a tempestarla di messaggi, arrivando addirittura a minacciare il nuovo compagno della ragazza. «Ti brucio la macchina, ti ammazzo...» sarebbero state queste le frasi proferite da un 27enne di Aprilia accusato di stalking, per il quale è stato emesso un divieto di avvicinamento.

La misura restrittiva è stata disposta dal giudice del Tribunale di Latina Giuseppe Cario, su richiesta del pm Daria Monsurrò, per i fatti accaduti nel febbraio 2023. Quando è stato lasciato il 27enne, che non si arrendeva alla fine della relazione, ha continuato a chiamare la ragazza anche di notte, la tempestava di messaggi ogni giorno e la pedinava, arrivando addirittura a minacciare il nuovo compagno della giovane. Una serie di comportamenti che chiaramente hanno messo in uno stato di ansia e di paura la giovane. Per questo motivo è stato emesso un provvedimento restrittivo con il divieto di avvicinamento. Nella giornata di ieri si è svolto l'interrogatorio davanti al giudice Mario La Rosa, il ragazzo difeso dagli avvocati Stefano Perotti e Valerio Righi si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sempre nella giornata di ieri nell'aula del Tribunale di Latina si è svolto un altro interrogatorio nei confronti di un uomo classe 1976, accusato di aver maltrattato e ingiuriato la madre. Davanti al giudice La Rosa il 47enne ha però negato ogni addebito, affermando che nulla di tutto ciò fosse vero.