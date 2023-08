Un pomeriggio di paura per alcuni avventori del parco Zoomarine a Torvaianica rimasti per oltre un'ora bloccati nella parte alta delle montagne russe a seguito di un guasto. Nella carrozza ferma c'erano anche alcuni bambini, con i genitori a terra in trepidante apprensione e in attesa dell'arrivo dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 15.30 con l'arrivo dei Vigili del Fuoco di Pomezia a bordo dell'autoscala. E proprio grazie al particolare mezzo, il personale del 115 è arrivato con il cestello fin sopra le montagne russe, facendo così scendere tutte le persone a bordo in totale sicurezza. Fortunatamente, oltre gran spavento, non si sono registrati feriti.

Nell'edizione di domani l'approfondimento.