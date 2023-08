L'accusa ha retto pienamente al Tribunale del Riesame. E' stato respinto il ricorso dell'insegnante di religione accusato di abusi sessuali e di violenza sessuale su tre studenti del Liceo Majorana e su un altro ragazzo. Nei giorni scorsi la difesa dell'insospettabile professore, finito agli arresti domiciliari, ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giuseppe Molfese. I magistrati si sono pronunciati rigettando il ricorso e lasciando inalterate le esigenze cautelari e gli elementi raccolti dagli investigatori. L'indagine era stata coordinata dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza e condotta dai Carabinieri della Compagnia di Latina che avevano raccolto una serie di elementi investigativi di primo piano.

Il Tribunale del Riesame - composto dai giudici Eleonora Santolini, Lucia Paoloni e Vanessa Manni - ha confermato in pieno l'impianto accusatorio nei confronti del 49enne che resta dunque agli arresti domiciliari. Lo scorso luglio era stato firmato il provvedimento cautelare. Come è riportato nelle carte dell'inchiesta, l'indagato approfittando anche del ruolo di docente dopo aver instaurato un rapporto confidenziale con gli studenti del Liceo Scientifico Ettore Majorana: «ha iniziato a mandare messaggi privati e intimi». Emblematiche le testimonianze raccolte. «Si comportava con me come un ragazzo cerca di approcciare con una ragazza, cercandomi e cercando di attendere il momento in cui stavo da solo lontano dai miei amici». Altrettanto importante per gli inquirenti la testimonianza di un altro studente. «Mi sono reso conto che i messaggi che avevo ricevuto non erano corretti e ho iniziato ad avere paura». In un secondo momento a scuola, i ragazzi hanno deciso di parlare in forma anonima dei comportamenti del professore e si sono rivolti ad una insegnante che li ha ascoltati.

Come aveva messo in evidenza il gip nel provvedimento cautelare: «la ragione che ha portato l'insegnante a compiere queste pratiche verso i propri studenti era il soddisfacimento della propria libidine sessuale». Inoltre gli inquirenti avevano sostenuto che il professore non solo ha indotto gli studenti più volte a inviare delle foto erotiche ma ha chiesto ad uno studente di incontrarsi privatamente fuori dall'orario scolastico.

Il magistrato aveva messo in luce inoltre che il docente si era avvalso in modo improprio del ruolo sociale e religioso (oltre che insegnante era anche Diacono), per carpire le sue vittime e vincere le loro diffidenze. Il Riesame nei giorni scorsi ha condiviso questa prospettazione e ha confermato le accuse ipotizzate.