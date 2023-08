Vanno avanti le indagini dei Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per individuare la banda di ladri che domenica notte ha assalto la tabaccheria De Santis in via Nerone, rubando pacchetti di sigarette e contanti per un valore di circa 2000 euro dopo aver scassinato l'ingresso con un frullino elettrico.

Nelle scorse ore i militari del nucleo Radiomobile hanno ritrovato l'auto utilizzata per il colpo, una Fiat Panda di colore bianco di proprietà di una donna, che era stata rubata nella giornata di domenica 30 luglio, dunque poche ore prima dall'assalto alla tabaccheria. L'utilitaria è stata così riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre continua l'attività di indagine dei carabinieri per riuscire a risalire all'identità dei malviventi. Un ausilio agli uomini dell'Arma potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del tabacchi dove si vedono almeno tre persone, tutte a volto coperto, davanti alla tabaccheria ma l'attività di investigazione analizzerà anche altri elementi. Non è la prima volta che la rivendita De Santis viene presa di mira dai ladri, ben quattro sono stati i colpi (tentati e riusciti) negli ultimi anni.