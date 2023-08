Hanno prima studiato i movimenti della loro vittima e poi con una scusa qualunque l'hanno distratta e derubata. E' accaduto ieri mattina all'esterno del supermercato di via Lata a Velletri. I ladri sono riusciti a portare via la borsa di una donna che aveva appena finito di fare la spesa con suo marito. I due coniugi dopo aver pagato gli acquisti in cassa sono usciti per raggiungere la loro autovettura. Posata la spesa nel bagagliaio, il marito ha riconsegnato il carrello mentre la donna si è messa seduta in auto ad attenderlo.

In questo momento sono entrati in azione la coppia di ladri, un uomo e una donna, con quest'ultima che si è avvicinata al finestrino per chiedere informazioni alla signora. E mentre la vittima rispondeva, il complice ha aperto lo sportello portando via la borsa con all'interno un'ingente quantità di denaro da poco prelevato allo sportello. I due con il bottino hanno fatto perdere le tracce in pochissimo tempo. Ai coniugi invece non è rimasto che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Nelle ore successive la figlia delle vittime del furto ha scritto un lungo post sul gruppo sociale "Miglioriamo Velletri", raccontando l'accaduto e lanciando l'allarme agli altri internauti della presenza della coppia di ladri in città.