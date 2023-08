Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada con la Fiat Punto. E' questa la dinamica dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio al chilometro 24 della Nettunense, all'altezza dello svincolo per via Buon Riposo, nel quale è rimasto ferito un ragazzo, classe 1995, residente ad Anzio. Il sinistro autonomo si è verificato intorno alle 17.30 nel territorio di Aprilia. Il 28enne al volante della Punto è stato preso in cura dello staff sanitario del 118, che ha poi trasportato il ferito in ambulanza al pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia". Fortunatamente le condizioni del ferito non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per stabilire la dinamica e hanno poi gestito il traffico che - a causa dell'incidente - ha subito forti ripercussioni e rallentamenti.

In quel tratto della Nettunense si sono registrate code e disagi per gli automobilisti per oltre un'ora, la viabilità è tornata alla normalità solamente quando la ditta soccorso del stradale ha provveduto a rimuovere la vettura uscita di strada ed è stata ripristinata la pulizia del manto.