Rubano un'auto a Terracina e si danno alla fuga inseguiti dalle forze dell'ordine fino a quando non vengono fermati a Sabaudia e tratti in arresto dai Carabinieri. Sono comparsi ieri davanti al giudice del Tribunale di Latina per la direttissima due uomini, un 45enne di Pontinia e un 32enne di Latina nei confronti dei quali venivano ipotizzati rispettivamente in reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Per entrambi l'arresto è stato convalidato, per il 45enne sono stati disposti gli arresti domiciliari mentre il 32enne è stato rimesso in libertà. Gli avvocati Moreno Gullì e Giovanni Codastefano hanno chiesto i termini a difesa, il processo è stato rinviato al prossimo 13 settembre e sarà celebrato con rito abbreviato.



Come già accennato l'auto, che al momento del furto pare avesse la chiave inserita, è stata rubata nei giorni scorsi a Terracina. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto però il furto è stato segnalato tempestivamente e proprio da Terracina è iniziato un inseguimento rocambolesco. I Carabinieri hanno intercettato l'auto che nel frattempo si era allontanata in direzione Latina. Circa mezz'ora di inseguimento, conclusosi tra le Migliare e quindi in una zona di campagna nel territorio di Sabaudia quando i Carabinieri della locazione Stazione, dopo avere ricevuto la segnalazione, hanno fermato la macchina con a bordo i due. Quindi è scattato l'arresto seguito dalla direttissima celebrata ieri.