Ben cinque persone sono state tratte in salvo dalla professionalità e dal senso di dedizione, oltre che di servizio, di due bagnini, nelle acque di Serapo, la nota spiaggia di Gaeta, tra la falesia a strapiombo della Montagna Spaccata e la zona di Fontania. Gli interventi si sono registrati nella tarda mattinata di ieri e hanno riguardato due episodi diversi. Nel primo caso si è trattato di due ragazze di Gaeta che si erano portate, nuotando, ben oltre la boa, a 80 metri. Vistesi in difficoltà, le ragazze hanno fatto cenno, aiutandosi con le urla, di aver bisogno di aiuto. Immediatamente due bagnini, Antonio Tartaglione, in servizio presso il "Carine Beach", tesserato Fisa, e Renzo Papagni, operativo presso lo stabilimento "Selene", tesserato FIN, si sono lanciati in acqua, attivandosi al loro recupero.

Hanno raggiunto a nuoto le due bagnanti quasi allo stremo delle forze e, con la tecnica del rullo di salvamento e con non poca fatica, hanno trasportato le ragazze stremate a riva, dove sono state affidate ai parenti presenti, i quali hanno manifestato la commossa e profonda gratitudine, abbracciando i due soccorritori. Solo pochi minuti dopo, per i due operatori della sicurezza in acqua si è presentata una nuova emergenza.

A 50 metri dalla riva, un gommone con a bordo due bambini piccoli con il padre trentenne, tutti residenti a Gaeta, hanno lanciato grida e segnali di aiuto. In loro soccorso prontamente intervenuti ancora una volta Tartaglione e Papagni che, dopo aver spinto il gommone fino a riva, hanno consegnato i bambini in lacrime per lo spavento alle mamme. A margine del duplice e serio episodio di criticità in mare, si sono registrati diversi commenti di censura verso il comportamento dei bagnanti in generale, specie nel periodo delle vacanze di agosto quando l'anarchia comportamentale che regna, diffusissima, sulle strade e, in generale, sulla terraferma, si diffonde anche negli specchi d'acqua dove ognuno pensa di potersi comportare e muovere come gli pare e piace.

Oltre al biasimo per le scorribande delle moto d'acqua, autentico pericolo tanto diffuso nel mare antistante gli stabilimenti e alimentato dalla frenesia vanesia di apparire come piloti di mezzi che sfrecciano a velocità tanto elevata sull'acqua, concorrono a creare pericolo per sé e apprensione ai parenti e agli astanti, tanti bagnanti che, cercando di far incentrare l'attenzione dei presenti su di loro, mettono in atto sconsiderate bravate, come quella di non rispettare la bandiera rossa issata, che segnala balneazione non sicura, a causa di forti correnti, onde impetuose e forte vento, spingendosi ben oltre il limite della boa che ufficializza il limite di sicurezza nel cui ambito ci si può bagnare in condizioni di mare tranquillo. E proprio per evidenziare gli sforzi dei ragazzi impegnati a garantire la sicurezza in mare e fuori dei bagnanti il delegato FISA Eduardo Canzano ha ufficialmente ringraziato tutti i propri bagnini per l'operato sempre professionale