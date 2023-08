L'hanno presa con ironia i due sfortunati protagonisti dell'incidente all'ascensore del terminal di Priverno ieri mattina, ma la loro disavventura apre uno squarcio su un'infrastruttura che da tempo sta palesando tanti, troppi malfunzionamenti. La struttura in questione è l'ascensore che dal terminal dei bus Cotral di via degli Orti, conduce a Porta Romana. Ascensore che proprio il mercoledì viene maggiormente utilizzato.

A ridosso delle 12, due giovani ragazzi, uno disabile, e un altro che stava facendo in quel momento da car giver, sono rimasti bloccati nell'ascensore. Quando l'apparecchiatura si è bloccata, i due l'hanno presa a ridere e dopo aver chiamato il numero di emergenza, hanno cominciato a postare sui social la disavventura. Tra i post sono comparse innumerevoli segnalazioni di altri malfunzionamenti e una comune considerazione che quell'ascensore dovrebbe funzionare meglio. Per la cronaca, i due sono stati liberati dopo circa un'ora al caldo che "sembrava di stare in una sauna"