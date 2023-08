Un violento incendio si è sviluppato oggi, poco prima delle 14 in via Regione Veneto, alle porte di Latina, a Borgo Isonzo. Le fiamme si sono sviluppate nel giro di pochi secondi in un campo che costeggia la strada statale 148 Pontina.

Nel giro di pochissimo tempo il fumo ha invaso la sede stradale e si è reso necessario intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina con diversi mezzi. Una densa colonna di fumo si è alzata ed era visibile anche dal centro della città. Nel giro di poco tempo le fiamme sono state domate, la causa del rogo è in fase di accertamento. Sempre nello stesso punto, due anni fa scoppiò un violentissimo incendio a quanto pare di origine dolosa su cui era stata aperta un'inchiesta.