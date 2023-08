Tragedia oggi pomeriggio alla marina di Latina. Un uomo di circa 60anni mentre cercava di soccorrere due ragazzine in difficoltà che stavano facendo il bagno,6 ha accusato un malore ed è morto. Il dramma è avvenuto poco prima delle 18 davanti allo sguardo dei bagnanti che affollavano la spiaggia, a poca distanza dal pontile di Rio Martino. Immediati sono scattati i soccorsi per salvare l'uomo: oltre al 118 giunto a bordo di un'ambulanza, in spiaggia è atterrata anche un'eliambulanza. L'equipe sanitaria ha provato a rianimare l'uomo con il massaggio cardiaco ma purtroppo per il 60enne non c'è stato nulla fare. Sul luogo della tragedia presenti i Carabinieri e la Guardia Costiera.