La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto un giovane di 29 anni , in quanto colpito da un decreto di fermo emesso dall'Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I servizi disposti ed effettuati sul territorio al fine di prevenire e reprimere le attività di spaccio di sostanza stupefacente e contrastare i relativi traffici, hanno portato al rintraccio, nel corso delle attività, di un giovane di Gaeta che risultava colpito da un decreto di fermo disposto dal P.M., in quanto lo stesso è ritenuto responsabile di detenzione al fine di spaccio di circa due chili di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish, recuperata nell'ambito di un'operazione di Polizia Giudiziaria portata a termine, giorni addietro, da altro Ufficio di Polizia.

Al termine delle attività di rito il giovane è stato tradotto alla Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell'A.G. in attesa del giudizio di convalida.