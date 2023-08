Una vita insieme a lui. Era un gigante buono. «Stavamo insieme da quando avevamo 14 anni», racconta Antonella, la moglie di Franco Gatto, morto a Rio Martino per salvare tre bambine che stavano annegando. Antonella è segnata dal dolore, ma ha la lucidità per ricordare quei momenti devastanti: le bambine in difficoltà, a poca distanza c'erano anche le mamme, Franco che si lancia verso di loro. «Abbiamo visto che stavano andando giù», racconta. E poi ci sono stati i soccorsi, la concitazione di quegli attimi è ancora forte, sembra di riviverla. Infine nella mente le ritorna un'immagine. «Mio marito annegava e la gente filmava, anche quando era steso sulla spiaggia c'erano delle persone che con il telefonino facevano le riprese con lui che era in quelle condizioni. Ho saputo anche che ci sono dei video che stanno girando su Facebook, sono quelli. Ma come si fa mi chiedo io, come si fa...», ripete. A casa è un continuo via vai di gente. Tutte le persone che hanno voluto bene a Franco, l'eroe del mare come in tanti lo stanno chiamando, portano sostegno alla moglie e ai figli Noemi e Mirko. Ognuno custodisce un ricordo unico e prezioso. «Era in ferie e come ogni giorno eravamo andati al mare. Franco quando ha visto le bambine è partito subito - racconta la moglie - e dietro a lui sono andata anche io e la figlia di mia cugina. A un certo punto Franco mi guardava e scendeva giù. Ho provato anche a tirarlo. E pensare che il mare era la sua vita», aggiunge. «Voglio ringraziare i due giovani bagnini che hanno fatto il possibile e hanno cercato di salvarlo nonostante la situazione e voglio ringraziare gli operatori del 118 e dell'eliambulanza».

La notizia della scomparsa di Franco Gatto ha suscitato profondo cordoglio non soltanto a Latina. In tanti a casa ricordano che a breve sarebbe stato il suo compleanno, il 29 agosto e in famiglia volevano organizzare una bella festa a sorpresa per i suoi 60 anni. Franco era una persona gentile e di grande generosità. Un esempio? Portava il caffè ai vigilantes del cantiere sotto casa e regalava sempre un sorriso. «Dire che aveva il cuore d'oro è poco», racconta Veronica una guardia giurata di Salerno che per tre mesi ha lavorato a Latina proprio sotto casa di Franco. «Era orgoglioso delle sue origini calabresi e sia lui che la moglie Antonella sono stati eccezionali con noi». Anche il sindaco di Latina Matilde Celentano ha voluto ricordare il suo eroico gesto con un post su Facebook. «La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino portato via dal mare per salvare tre bambine intrappolate tra le onde. Il suo atto eroico avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell'amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia. Latina non dimenticherà il suo raro spirito di altruismo che ha pagato il suo eroico gesto con la vita». Questa mattina alle 10 nella chiesa di San Carlo Borromeo si svolgeranno i funerali. «Mio marito è un eroe del mare», ripete Antonella. In tanti chiedono che l'amministrazione possa fare qualcosa per lui. C'è chi chiede di dedicargli un parco o una strada. Oggi per l'ultimo saluto è prevista una grande folla. Il gesto di Franco con quel tuffo hanno commosso l'Italia.