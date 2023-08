I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto improprio di oggetti atti ad offendere, un 26enne di Sperlonga (LT) poiché all'atto del controllo rifiutava di scendere dalla propria autovettura tentando di colpire i militari con calci, venendo trovato in possesso di gr. 2,1 di cocaina e 1,9 grammi di marijuana nonché un manico di legno per martello lungo cm 59;