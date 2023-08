"Mio marito è un eroe". Parole della moglie di Franco Gatto, il giorno dopo la tragedia in cui Franco Gatto, 59 anni, è morto dopo aver salvato tre bambine in difficoltà mentre facevano il bagno in mare. I fatti sono avvenuti giovedì, a Rio Martino. "Il mare era la sua vita - racconta la donna - era amante del mare. Ed è morto lì".