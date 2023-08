Un bambino di 3 anni è stato soccorso d'urgenza a Sabaudia presumibilmente per una ostruzione delle vie aeree. Tempestivo l'intervento dei sanitari della Croce Azzurra che hanno trasportato il bambino presso il Pat. Dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale con l'ausilio di un'eliambulanza. Sul posto I Carabinieri di Sabaudia che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area per consentire all'eliambulanza di decollare.