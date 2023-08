L'intensificazione delle attività di controllo del territorio volta alla prevenzione dei pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la sicurezza stradale proseguirà nel corso di tutta la stagione estiva, con l'impiego costante dei reparti territoriali e con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione Crimine di Roma.

In totale sono state identificate 178 persone, 44 delle quali con precedenti di polizia, mentre è stata verificata la regolarità di oltre 100 veicoli con elevazione di numerose contravvenzioni al codice della strada.

Anche qui i poliziotti del Commissariato P.S. di zona e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio si sono dedicati alle zone del lungomare e del centro cittadino. Molti i controlli agli esercizi commerciali, ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica e ai veicoli in transito.

La Polizia di Stato di Latina, prosegue l'intensa attività di controllo del territorio in Provincia, con l'impiego del personale dei commissariati di P.S. e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli