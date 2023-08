Attimi di paura oggi a Sabaudia nei pressi dello stabilimento Duna 31.5: una ragazza di 15 anni è finita in difficoltà in balia delle onde e solo la prontezza di riflessi della bagnina Giulia Savarino ha evitato il peggio. L'assistente bagnanti è intervenuta prontamente e ha portato in salvo l'adolescente. E' il settimo salvataggio eseguito dall'inizio della stagione per la giovane bagnina, che ha appena 17 anni ma è nuotatrice agonistica da quando aveva solo 5 anni.

In un solo giorno è intervenuta addirittura sei volte, tre delle quali per aiutare bagnanti della spiaggia libera che erano in difficoltà.