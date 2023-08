Un trentenne di Latina è finito in carcere lo scorso fine settimana per una rapina consumata in un negozio del centro, arrestato dai poliziotti della Questura al termine di un rocambolesco tentativo di fuga. Si tratta di Antonio Costume, già protagonista di un episodio simile consumato all'inizio dell'estate, quando era stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.

L'ultimo fatto risale alla sera di venerdì, quando il trentenne si è presentato in un negozio di via Saffi gestito da cinesi. L'attività commerciale aveva già subito un furto notturno una settimana prima e i titolari erano sul chi va là. Infatti l'uomo è entrato nel locale poco prima della chiusura e ha approfittato di un momento di distrazione per avvicinarsi alla cassa e strappare il cassetto che contiene i contanti, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. Uno dei gestori si è lanciato verso di lui per ostacolare l'azione criminale, ma per tutta risposta il bandito lo ha affrontato, impugnando il coccio di vetro di una bottiglia che aveva portato col chiaro intento di consumare la rapina e assicurarsi la fuga.

Quando il trentenne è corso fuori dal negozio per scappare, era già scattata la segnalazione al 112 e la centrale operativa della Questura aveva diramato la segnalazione. Qualcuno si era lanciato all'inseguimento del rapinatore e nella foga del momento il fuggitivo ha compiuto la leggerezza di dirigersi verso il centro città: da via Saffi ha imboccato via Montesanto, sbucando a ridosso degli uffici della Polizia. In quel frangente erano usciti gli investigatori della Squadra Mobile che si sono lanciati all'inseguimento del bandito e lo hanno bloccato poco più avanti, in prossimità di piazza Roma, con l'ausilio delle pattuglie della Squadra Volante. La cattura in realtà non è stata un'operazione agevole, perché il trentenne ha opposto un'energica resistenza, riuscendo persino a divincolarsi nel tentativo di fuggire ancora una volta dopo essere stato ammanettato. Naturalmente gli agenti del questore Raffaele Gargiulo non gli hanno lasciato scampo e lo hanno bloccato subito.

Una volta concluse le pratiche dell'arresto, Antonio Costume è finito dietro le sbarre in attesa dell'interrogatorio di convalida previsto nelle prossime ore. Nella valutazione del giudice sulla custodia cautelare rischia di pesare anche il precedente di fine giugno, quando lo stesso trentenne, sorpreso a rubare nel garage di una villetta in zona ospedale, aveva prima cercato di fuggire tra le abitazioni, anche arrampicandosi sui tetti, poi aveva reagito con violenza alla presa dei poliziotti che lo avevano arrestato. In quel caso era stato rimesso in libertà dopo essere comparso l'indomani in Tribunale per il processo celebrato con rito direttissimo, concluso col rinvio dell'udienza al prossimo mese di settembre.