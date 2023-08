Incendio a Nettuno, precisamente nel quartiere San Giacomo la scorsa notte. Intorno alle 2 i residenti della zona hanno chiamato i Vigili del Fuoco dopo aver visto le fiamme e tanto fumo nel piazzale dove erano parcheggiati i mezzi della società Acqualatina. Nonostante l'immediato intervento dei Vigili del fuoco, tre auto parcheggiate sono andate completamente distrutte.

Non è stato ancora reso noto se si tratti di un incendio di matrice dolosa o se invece di un corto circuito avvenuto in una delle vetture andate a fuoco. Subito sono partite le indagini delle forze dell'ordine che. va sottolineato, stanno procedendo indagando su un possibile attentato o comunque un avvertimento. A quell'ora di sabato notte non c'è nessuno nella sede di Acqualatina, quindi chi ha colpito (se si tratta di attentato) ha voluto mandare un segnale o un avvertimento a qualcuno.

Quella del 2023 si sta delineando come l'estate degli attentati incendiari, dopo che lo scorso mese sul litorale ma zona Anzio sono stati incendiati tre locali.

Naturalmente nel caso delle tre auto di Acqualatina andate a fuoco le forze dell'ordine stanno seguendo piste completamente diverse.