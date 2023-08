I fatti che hanno condotto al provvedimento sono riconducibili ad una sentenza emessa in data 11.06.2019 del Tribunale di Latina divenuta esecutiva il 15.10.2019

Il 3 agosto 2023 i militari della Stazione Carabinieri di San Felice Circeo al fine di ottemperare ad un ordine di esecuzione di espiazione pena detentiva emesso il 22 febbraio 2023 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno localizzato e tratto in arresto un 58enne straniero di Anzio, ma domiciliato in San Felice Circeo, noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato associato presso la casa di reclusione di Latina dove dovrà espiare la pena residua di anni 2, mesi 8 di reclusione.

