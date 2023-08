Incidente sulla Pontina in direzione di Roma, poco prima dello svincolo per via apriliana. Una giovane donna al volante di una 500, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di un cavalcavia per poi finire per ribaltarsi in mezzo alla carreggiata. Soccorso al 118 è stata trasferita alla clinica città di Aprilia in codice rosso. Sul posto per mettere in sicurezza l'aria sono intervenuti i vigili del fuoco di Aprilia.