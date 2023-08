Maxi operazione dei carabinieri della Compagnia di Formia che all'alba hanno eseguito una serie di misure cautelari nei confronti di persone di Santi Cosma e Damiano e Castelforte. Gli uomini coordinati dal maggiore Michele Pascale, su disposizione dell'autorità giudiziaria, stamattina hanno effettuato perquisizioni e controlli in diverse abitazioni. Durante il blitz sono state impiegate le unità cinofile e un elicottero dell'Arma. Gli arrestati dopo le formalità di rito saranno accompagnati in carcere, per altri domiciliari e misure meno afflittive.

Seguiranno aggiornamenti