Una donna di ottant'anni è stata investita da un'automobile mentre attraversava a piedi via Sant'Agostino. È successo stamattina alle porte del centro di Latina, dov'è stato necessario l'intervento dei soccorritori del pronto intervento sanitario per assicurare le cure del caso alla donna e il trasporto in ospedale con l'urgenza riservata ai codici rossi dettata dalla dinamica: le condizioni della pensionata non sembrano gravi. Per gli accertamenti sulla dinamica e la gestione della viabilità durante i rilievi è intervenuta la Polizia Locale, che ha raccolto le testimonianze del caso. Alla guida della vettura che ha investito il pedone, una Mini Cooper, sedeva un ragazzo di 25 anni circa che si è subito fermato per prestare i soccorsi alla donna e allertare il 112.