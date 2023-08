E' stata individuata e rimossa dai volontari di alcune associazioni di guardie ambientali, intervenute sul posto con la protezione civile "Santarsiero" di Lariano, una struttura abusiva per la cattura di uccelli protetti che popolano la zona e anche il territorio dei Castelli Romani, come aquile, falchi e altri rapaci. Lo riporta ilmamilio.it che sottolinea come la struttura abusiva sia stata rinvenuta nei boschi al confine tra i territori di Lariano ed Artena. Non ci sarebbero al momento elementi utili a identificare chi possa averla realizzata e usata in un secondo momento, ma l'attenzione resta comunque alta.