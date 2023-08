Questa è una nuova storia di violenza che si consuma tra le mura domestiche. L'ultima di una lista sempre più lunga che coincide in estate con un aumento esponenziale dei casi. L'attenzione delle forze dell'ordine, sia di Polizia e Carabinieri, resta alta e l'invito come sempre è uno solo: denunciare. C'è da sottolineare che rispetto a prima sono stati compiuti molti passi in avanti sul fronte della prevenzione, a partire proprio dalle denunce che sono in aumento.



Un camionista di origine romena di 47 anni residente a Latina è indagato per maltrattamenti in famiglia.

I fatti contestati sono avvenuti nel capoluogo e le condotte violente, (a quanto pare perchè l'indagato faceva abuso di alcol) si sono consumate davanti ai figli della coppia: tre minori. E' stato il pubblico ministero Martina Taglione, titolare del fascicolo, a chiedere al giudice per le indagini preliminari del Tribunale Pierpaolo Bortone, l'applicazione di una misura restrittiva come quella del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Agli atti del fascicolo sono state allegate delle foto che ritraggono la donna piena di lividi. I fatti contestati sono andati avanti da diverso tempo fino a quando lo scorso luglio la parte offesa - dopo che si è confidata con un'amica - è stata portata in ospedale ad Alatri. In un secondo momento la vittima ha denunciato i fatti e le condotte del marito presentandosi in Questura a Frosinone.