I ladri continuano a bersagliare le attività commerciali del capoluogo, senza risparmiare le zone periferiche. Tra la sera di lunedì e la notte seguente si sono registrati almeno due furti: Non è ancora chiaro se i due locali siano stati visitati dagli stessi banditi, perché uno si trova a Latina Scalo e l'altro nel centro del capoluogo, ma la metodologia sembra accomunare i due episodi, oltretutto legandoli al furto consumato domenica mattina nella ferramenta di via Romagnoli. Sull'escalation di razzie sta indagando la Polizia che potrebbe avere raccolto tracce determinanti per la risoluzione del caso: in una pizzeria del centro i soliti ignoti si sono feriti, lasciando evidenti chiazze di sangue che sono state raccolte dagli specialisti della scientifica e saranno confrontate con i profili genetici archiviati nella banca dati dei soggetti arrestati negli ultimi anni.

Uno dei furti è stato messo a segno con destrezza nella tarda serata di lunedì, nella pizzeria Positano Coki di via della Stazione a Latina Scalo, da dove sono spariti il registratore di cassa, borse ed effetti personali. Un'altra razzia si è registrata nel centro di Latina, ai danni della pizzeria ristorante Civico 18 di viale Lamarmora. In questo caso la scoperta è avvenuta solo ieri mattina, perché il locale rispettava la chiusura settimanale e i soliti ignoti sono riusciti ad entrare in azione indisturbati, senza dare nell'occhio. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, gli autori del furto hanno danneggiato una finestra per introdursi nell'immobile al piano terra della palazzina: una volta dentro, hanno avuto tutto il tempo di rovistare alla ricerca di qualcosa da portare via. Prima di tutto hanno forzato il registratore di cassa che conteneva una parte degli incassi degli ultimi giorni, diverse centinaia di euro, poi hanno frugato tra la merce depositata.