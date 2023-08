Una struttura sanitaria della provincia di Latina dove un uomo del capoluogo era stato operato per una protesi, dovrà risarcire al paziente la somma di 56mila euro oltre a 7mila euro di compensi e spese generali. Lo ha stabilito il giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Latina Antonio Masone. Il paziente, si tratta di un ex alto ufficiale delle forze armate, ha presentato ricorso e il Tribunale gli ha dato ragione. Era assistito dagli avvocati Simone Di Leginio e Lorenzo Fusco. I fatti accadono a partire dal 19 febbraio del 2019 quando l'uomo si sottopone ad un controllo al ginocchio, pochi mesi dopo un'altra visita e poi un'altra ancora nel giugno del 2019 quando da un controllo emergono: «note discrete di artrosi ed evidenti segni di gonartrosi» è riportato nelle carte del processo. Dagli accertamenti viene alla luce che era stata la struttura sanitaria a proporre l'intervento risolutivo per un problema al ginocchio. L'operazione si era svolta all'inizio del 2019.

Nel corso del processo davanti al Tribunale civile, il consulente tecnico ha individuato due aspetti di responsabilità, a partire da una circostanza: non serviva applicare una protesi e quando è stata posizionata è stato fatto in maniera non corretta.