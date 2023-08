La Procura ha chiuso l'inchiesta e ha notificato l'avviso di conclusione indagini al cittadino romeno di 51 anni, accusato di aver investito e ucciso sulle strisce pedonali un uomo di Latina: Giovanni Madaluni, il ciclista di 87 anni, deceduto a seguito delle gravissime ferite riportate in un drammatico incidente stradale. La tragedia era avvenuta in via Romagnoli all'altezza dell'incrocio con viale Giulio Cesare e via Villafranca, a poca distanza dalla stazione delle Autolinee. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale che hanno ricostruito i fatti. Il dramma si era verificato lo scorso 15 novembre, poco prima delle 14, nel giro di pochissimi secondi.

L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce al semaforo e in sella alla sua bicicletta ed era stato preso in pieno da un tir condotto da un uomo di origine straniera. Subito era scattato l'allarme alla sala operativa del 118 e il ciclista era stato portato in condizioni gravissime al Santa Maria Goretti di Latina e ricoverato nel Reparto di Rianimazione. Ai medici il quadro clinico del pensionato era apparso drammatico a causa dei traumi che avevano interessato gli organi vitali. Gli agenti oltre ad un accurato sopralluogo dove era avvenuta la violenta collisione, avevano acquisito i filmati registrati da impianti di video sorveglianza. A seguito del violento impatto il paziente era finito direttamente nel reparto di rianimazione al Santa Maria Goretti. Madaluni era una persona conosciuta e stimata nel capoluogo ed era stato funzionario dell'Inps.