Due arresti in flagranza di reato con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio sono emersi ieri nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Formia con cui sono state tratte in arresto 17 persone nel sud pontino.

Nella mattinata di ieri i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Formia, con l'ausilio di elicotteristi e di unità cinofile dell'Arma, nel corso dell e numerose perquisizioni effettuate all'alba hanno rinvenuto nell'abitazione di Santi Cosma e Damiano di due indagati, padre e figlio, 703,34 grammi di hashish (suddivisi in 7 panetti), occultati all'interno del vano motore di un'autovettura (ed in particolare all'interno della coppa dell'olio, sotto le bielle), la somma di 950 euro ed un bilancino di precisione. Le due persone rispettivamente B.I. cl.1967 e B.R. cl. 1998), sono state arrestate in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e per questo associate al carcere di Cassino.

Nella stessa mattinata è stato arrestato un 36enne di Santi Cosma e Damiano (B.F. cl. 1987) per essere stato trovato in possesso di due coltelli con lama di 26 e 15 cm. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell'A.G.