Un vasto incendio è divampato all'interno di un terreno tra via Colle d'Alba di Levante, via Vespucci e la zona industriale di Borgo San Donato. A fuoco sterpaglie e anche parte di un'area boscosa. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari dei Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Gli agenti della Polizia Locale di Sabaudia stanno inoltre provvedendo a mettere in sicurezza l'area garantendo il transito della auto dove possibile un'operazione non semplice considerando il fumo. Preoccupa il vento che sta facendo propagare le fiamme molto rapidamente, il fuoco ha quasi raggiunto alcune abitazioni ed un cantiere con delle case in costruzione.