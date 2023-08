Furto aggravato in un'abitazione privata: sono questi i reati di cui sono stati accusati due 50enni, entrambi provenienti dalla Georgia, arrestati ieri dai carabinieri della Stazione di Campoverde, ad Aprilia. I due, infatti, si sono resi responsabili del furto in una casa in centro.

Dopo aver forzato la porta d'ingresso, e approfittando dell'assenza dei proprietari in vacanza, i due stavano asportando oggetti in oro, orologi, denaro e monili vari, quando l'arrivo immediato dei militari ha permesso il loro fermo e quindi la scoperta dei due nella flagranza del reato.

Proseguono gli accertamenti per verificare il possibile collegamento con una batteria di esperti "topi di appartamento", operativi da tempo sull'intero territorio del Provinciale di Latina. I predetti, posti a disposizione dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposti a giudizio di convalida dinanzi il Tribunale di Latina.