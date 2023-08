Una serata diversa dalle altre a bordo della moto Ducati Panigale, dal valore nominale pari a circa 25.000 euro, di colore rosso in un locale di svago ad Aprilia. Flavio, partito da Ardea ha lasciato la moto parcheggiata davanti al locale discoteca ed all'uscita, in tarda serata, la brutta sorpresa, della moto non vi era più traccia. Ignoti, nel frattempo, avevano pensato bene di rubarlo. Disperato, ha avvisato del furto la Centrale Operativa dei Carabinieri di Aprilia.

I militari di via Tiberio hanno avviato subito le ricerche; dopo circa un'ora di pattugliamento del territorio, hanno ritrovato il motoveicolo abbandonato in via La Cogna. I malviventi, evidentemente, dopo averlo rubato e constatato che non era facilmente trasportabile, hanno preferito abbandonarlo in una via secondaria e poco battuta della città, magari in attesa di poterla trasportare a bordo di un furgone.

A quel punto i carabinieri hanno contattato il denunciante e nell'immediatezza hanno riconsegnato al proprietario, incredulo per la velocità con cui il suo veicolo era stato rinvenuto. "Ringrazio le forze dell'ordine che in breve tempo sono riuscite a restituirmi la mia moto", ha affermato l'interessato, che ha potuto fare rientro alla sua abitazione.