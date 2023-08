Atti vandalici alla scuola Grazia Deledda di Aprilia. Alcuni ignoti ieri pomeriggio hanno fatto irruzione nel plesso, devastando gli ingressi e gli arredi della scuola Primaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, gli agenti della polizia locale e i dipendenti dell'azienda speciale Multiservizi che hanno provveduto a sistemare la struttura. Indignata per quanto accaduto l'amministrazione comunale. "Ringraziamo le forze dell'ordine e gli operai della Multiservizi per il tempestivo intervento, grazie al quale - scrive il Comune - si è rimesso in sicurezza l'edificio ed i suoi accessi danneggiati. L'amministrazione non è disposta a tollerare che atti del genere possano ripetersi e da subito si attiverà per mettere in campo ogni intervento possibile per far sì che il patrimonio comune sia protetto. La città ed i suoi edifici meritano rispetto e tutela".