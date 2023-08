Nuovi interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare al via. Il Comune di Latina rende noto che si svolgeranno dal 21 al 25 agosto e che verranno utilizzati prodotti con principi attivi a basso impatto ambientale, classificati come presidi medico-chiururgici registrati presso il Ministero della Salute. Come da contratto, la società affidataria del servizio ha predisposto i manifesti informativi per la popolazione presente sul territorio comunale da affiggere a cura della società Do.Gre. sugli impianti pubblicitari autorizzati. Durante il trattamento la popolazione è invitata ad adottare alcune precauzioni: non esporre all'esterno delle abitazioni sostanze, alimenti e indumenti; chiudere porte e finestre; tenere in casa gli animali domestici; svuotare i sottovasi delle piante. In caso di pioggia l'intervento sarà rinviato a nuova data.

Di seguito giorni, orari e zone interessate:

21 agosto, dalle ore 23 alle ore 4

Territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Str.da Epitaffio – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina

22 agosto, dalle ore 23 alle ore 4

Territorio comunale compreso tra: C.so Matteotti – Str.da Epitaffio – Via Diaz – Via Medaglie d'Oro – Via C. Augusto – Via Don C. T. - SS. 156

23 agosto, dalle ore 23 alle ore 4

Territorio comunale compreso tra: Via E. Filiberto – Via Romagnoli – Via Piave – Via Latina – Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via del Lido

24 agosto, dalle ore 23 alle ore 4

Territorio comunale compreso tra: Via Duca del Mare – Via Volturno – Via Garigliano – Via Padre S. Agostino – Via del Lido – Via Diaz – Via Medaglie d'Oro – Via C. Augusto – Via Don C. T. - SS 156

25 agosto, dalle ore 23 alle ore 4

Territorio comunale compreso tra: Latina Scalo – Borgo Carso – Borgo Podgora – Tor Tre Ponti – Chiesuola – Borgo Piave – Borgo Santa Maria – Borgo Bainsizza – Borgo Montello – Borgo Faiti – Borgo San Michele – Borgo Isonzo – Borgo Sabotino – Borgo Le Ferriere – Borgo Grappa – Quartieri Q4 – Q5 – Latina Mare