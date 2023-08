Dà in escandescenza in Caserma, scagliandosi contro i carabinieri, rompendo il naso ad un militare dell'Arma.

È successo venerdì sera a Terracina, nella locale Stazione carabinieri, dove era stato portato un giovane tunisino. Il ragazzo, classe 2001 ma in Italia da due anni e mezzo, era stato fermato poco prima a San Felice Circeo, in via Roma per dei controlli.

A seguito delle verifiche eseguite in strada, il giovane è stato poi portato nella Caserma di Terracina dove, mentre i militari eseguivano ulteriori controlli, ha dato in escandescenza.

Come una furia si è scagliato contro i carabinieri, che hanno reagito tempestivamente per bloccarlo, ma in quel frangente il giovane è riuscito a colpire alcuni di loro.