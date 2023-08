Una buona notizia ha rassicurato operatori turistici e vacanzieri dell'arcipelago ponziano per quanto riguarda la sicurezza del rifornimento idrico sulle due isole. Su richiesta dei sindaci Carmine Caputo, per Ventotene, e Francesco Ambrosino, per Ponza, il Prefetto di Latina, Maurizio Falco, aveva attivato il Governo per avere un aiuto concreto nel risolvere le criticità legate al problema del rifornimento idrico sulle due isole che stavano facendo registrare problematiche agli utenti e per la cui soluzione già da aprile il sindaco Caputo si era mosso. Prontamente il ministro per la Difesa, Guido Crosetto, ha disposto che, "su richiesta del Viminale, è partita da Catania la nave "Ticino" della "Italian Navy" per sopperire ai problemi di approvvigionamento idrico delle isole Ponziane a seguito di un problema tecnico a una delle navi che normalmente le riforniscono. Siamo sempre pronti. Ministero della Difesa".