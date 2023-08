E' grazie al racconto di alcuni testimoni che gli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto insieme all'ambulanza, hanno potuto ricostruire la dinamica dell'investimento. Il sacerdote al volante della Fiat Seicento si è fermato e sebbene sotto shock ha prestato i primi soccorsi alla donna insieme ad alcuni passanti. Le sue condizioni sono definite gravi, la prognosi al momento resta infatti riservata anche se la vita della donna non sarebbe a rischio. Sono gravi le fratture agli arti inferiori e le contusioni, con un sospetto trauma cranico, che ha riportato nell'impatto contro vettura e poi contro l'asfalto che la terranno a riposo per alcune settimane.

Stava attraversando via dei Volsci, a Velletri. Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto. Ha circa 55 anni la donna che ieri intorno alle 13 è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita presso l'ospedale Colombo della città. Poco prima una vettura condotta dal parroco di una delle parrocchie veliterne, l'aveva infatti investita e fatta volare per alcuni metri. Tanto che la donna era infatti finita a terra distante dalle strisce pedonali che si trovano davanti ad un noto fastfood della città.

