«Cari vicini vi chiediamo aiuto. Siamo un gruppo di 12 greci, e abbiamo deciso di visitare l'Italia per 15 giorni. Abbiamo noleggiato un furgone e un mezzo più piccolo per fare il giro dell'intero Paese. Il nostro primo giorno ad Anzio ci hanno rubato l'intero bagaglio. condividete per favore, forse avremo la fortuna di ritrovare la nostra roba. Altrimenti dovremo riacquistare vestiti e cosmetici per 12 persone per 15 giorni. Via Giuseppe Polli. Vi ringraziamo in anticipo».

Questo l'appello social di un gruppo di turisti greci, che ad Anzio ha vissuto una pessima esperienza, a testimonianza del fatto che la microcriminalità è diffusa in modo insostenibile. Nella centralissima piazza Polli, davanti al Paradiso sul mare, in un'area con attività commerciali aperte fino tarda notte e circondata da condomini, i ladri sono riusciti a rubare indisturbati ben 12 valigie entrando nel furgone noleggiato dai turisti dopo aver rotto il vetro posteriore. Ennesima testimonianza di come sia necessario intensificare i controlli delle forze dell'ordine sul litorale.

Eppure dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza svolto la scorsa settimana ad Anzio, il Prefetto di Roma aveva assicurato che «in una prospettiva di contrasto dei predetti fenomeni illeciti e di rafforzamento delle attività di controllo del territorio, il Comitato ha disposto una intensificazione dei servizi cosiddetti «ad alto impatto», da realizzarsi con maggiore frequenza e continuità, la valorizzazione di alcune specifiche competenze della Guardia di Finanza, per quanto attiene, in particolare, alla sicurezza in mare ed alle attività che ruotano attorno alla «risorsa mare» e il concorso della Polizia della Città metropolitana di Roma Capitale ai predetti servizi anche attraverso pattuglie appiedate, che possano assicurare maggiore presenza e visibilità e, quindi, innalzare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, nonché la messa a punto di un piano strategico di videosorveglianza, da attuare in collaborazione con le Forze di Polizia territoriali in un'ottica di potenziamento dei sistemi già esistenti».

Per ora i furti restano all'ordine del giorno.