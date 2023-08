Tragedia questa mattina poco prima delle 11 nel supermercato Md di Latina di viale Le Corbusier. Un uomo residente a Latina mentre stava facendo la spesa ha accusato un malore ed è morto. In base a quanto è emerso si tratta di un 65enne che prima ha iniziato a barcollare e poi è caduto. Subito sono scattati i soccorsi ed è intervenuta immediatamente una ambulanza del 118 che ha cercato di salvare l'uomo sottoponendolo a tutte le cure del caso ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto. Sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile che ricostruito il dramma avvenuto davanti allo sguardo anche di altri clienti.