Ladri in azione nel cuore della notte a Latina. L'azione è stata fulminea. Avevano il volto coperto da un casco, hanno utilizzato un motorino come ariete per sfondare la vetrina ed entrare in azione nel cuore della notte, poco prima delle 3 al Gran Caffè Maira in via Piave, all'ingresso di Latina.

Erano vestiti di nero, sono stati veloci e attenti a non lasciare tracce.

Dopo la prima botta nel tentativo di demolire l'ingresso e guadagnare in questo modo un varco è scattato l'allarme. Il bottino del colpo è in fase di quantificazione. La Polizia Scientifica ha eseguito un accurato sopralluogo insieme al personale della Squadra Volante. Non è stato l'unico furto registrato in città. Il video postato su Facebook da un commerciante.