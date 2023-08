Attimi di paura la scorsa sera in un esercizio commerciale nel centro di Cisterna, quando un uomo a volto scoperto di nazionalità straniera, ha tentato per ben due volte in pochi minuti di rapinare lo stesso negozio. Tuttavia, grazie alla freddezza e al coraggio prima della proprietaria e poi del marito, il duplice colpo è stato sventato, lasciando il rapinatore a mani vuote. L'intero episodio è stato registrato dalle telecamere di video-sorveglianza e le autorità sono state informate del fatto, con le indagini già in corso per risalire all'identità del malintenzionato. Il fatto è accaduto mercoledì sera, quando l'uomo è entrato nel negozio e ha intimato alla proprietaria di consegnargli tutto il contante presente in cassa.

Nonostante la sua minaccia di morte, la coraggiosa donna ha rifiutato di cedere alle richieste del rapinatore. Fortunatamente, la presenza di un pannello in plexiglass, installato durante il periodo del Covid, ha fornito un'importante barriera di protezione. La proprietaria è rimasta calma e ha utilizzato una dose di astuzia per convincere il rapinatore che nel negozio non c'erano soldi. Così è andato via. Tuttavia, la donna non ha avuto nemmeno il tempo di avvisare suo marito o le forze dell'ordine dell'accaduto, che il rapinatore è tornato alla carica. Mentre chiedeva nuovamente il denaro, il marito della proprietaria è giunto nel locale. La situazione è degenerata poco dopo, quando il rapinatore, in preda ad un raptus, ha rotto il pannello in plexiglass, colpendo il proprietario con i frammenti di vetro.