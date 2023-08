Hanno interessato anche la provincia di Latina le ispezioni dei Carabinieri del Nas negli stabilimenti balneari e nei villaggi turistici. Nei giorni scorsi il servizio è stato a tappeto e ha portato a risultati molto concreti sotto il profilo investigativo. Sono stati in tutto 40 le attività controllate.



Alla fine degli accertamenti è emerso che in dieci attività sono state riscontrate irregolarità per un totale complessivo di 13 sanzioni amministrative. A conti fatti l'importo totale è pari a 10mila euro. Nel corso delle operazioni, i militari coordinati dal comandante del Nas di Latina il maggiore Felice Egidio, hanno sequestrato complessivamente 600 chili di alimenti irregolari destinati alla somministrazione alla clientela.

E' emerso che erano prodotti privi di tracciabilità o conservati in modo difforme da quanto previsto dalle procedure di autocontrollo. Infine gli investigatori hanno anche disposto la sospensione di tre depositi alimentari, di cui due non autorizzati e uno per gravi carenze igienico sanitarie.