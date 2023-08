Il braccio di ferro tra Antonio Pezone, ex presidente dell'Aprilia Calcio, e Comune arriva probabilmente all'ultimo atto. L'ente ha infatti deliberato la rescissione immediata dell'accordo di concessione dello stadio Comunale "Quinto Ricci" in essere con la società FC Racing Aprilia, ora Racing Ardea. La concessione sarebbe scaduta nel settembre del 2024, ma l'amministrazione ha risolto l'accordo (in vigore dal 2019) con effetto immediato in virtù di alcuni mancati pagamenti come quelli delle bollette della corrente elettrica (ammanco di oltre 100mila euro) e il mancato pagamento di diverse mensilità del canone concessorio per oltre 30mila euro. Lo stadio Quinto Ricci torna così nelle mani dell'amministrazione che potrebbe ora affidarlo alla società Primavera Aprilia, squadra di Eccellenza rimasta senza struttura dove giocare le partite interne.